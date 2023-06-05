Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin “4. Sessiz Çığlık Mektup Yarışması” başvuru süresi uzatıldı

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, toplumda yaşlıların ve ruh sağlığı sorunu yaşayan hastaların ihtiyaçlarına dikkat çekmek, toplumda farkındalık yaratmak ve duyarlılığı artırmak amacıyla düzenlediği “4. Sessiz Çığlık Mektup Yarışması”nın başvuru süresi 30 Haziran’a kadar uzatıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, sponsorluğunu Albank ve Asbank’ın üstlendiği bu yarışmada, birinci gelen yarışmacıya 5.000 TL, ikinci gelen yarışmacıya 4.000 TL ve üçüncü gelen yarışmacıya ise 3.000 TL nakit ödül verilecek.

Açıklamada, Sessiz Çığlık Mektup Yarışması’na katılacakların, “Ruh Sağlığı” ve “Yaşlı Hakları” olarak belirlenen iki temadan birini seçebileceği, ruh sağlığı sorunu yaşayanlar veya ruh sağlığı sorunu olan akrabalarına bakımını üstlenen yakınları, hayat hikayelerini ve toplumda karşılaştıkları zorlukları, görünmez engelleri bir mektup ile aktararak yarışmaya katılabilecekleri hatırlatıldı.

Yakınları veya çevresi tarafından maddi veya manevi istismar edilen bir yaşlı olanlar veya yaşlısına en zor şartlarda bakım veren yaşlı yakınlarının ise yaşadıkları sorunları bir mektup şeklinde yazıp ‘Yaşlı Hakları’ temasında yarışmaya başvurabilecekleri kaydedildi.

İsmini açıklamak istemeyen yarışmacılar, rumuz ile katılabilecek ve kazanması halinde ödülünü bir aracı ile alması sağlanacak. Hiçbir katılımcının mektubu yazılı ve sözlü onay alınmadan kimseyle paylaşılmayacak.

Yarışmacılar mektuplarını e-posta yolu ile [email protected] e-posta adresine gönderebiliyor. Katılımcılar mektubun sonuna isim, soyisim – veya rumuz – ve ulaşabileceğimiz bir telefon numarası yazmaları gerekiyor.

Yarışmayla ilgili daha fazla bilgiye 0548-855 4065 / 0533-8649955 / 0542-8883010 numaralı telefonlardan ulaşılabileceği ve detaylar için http://www.yaslihaklariveruhsagligi.org/ adresli dernek sayfasının ziyaret edilebileceği duyuruldu.