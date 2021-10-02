“Z Kuşağı”nın çekimlerine başlanıyor

Kıbrıs'ın ilk çocuk ve gençlik filmi olduğu bildirilen “Z Kuşağı”nın çekimlerine 15 Kasım'da başlanıyor.
İnan, eğlence ve komedi unsurlarının işleneceği ve Kıbrıs efsanelerinin yer alacağı filmin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta 300'den fazla salonda eş zamanlı gösterime gireceğini duyurdu.
Filmin yapımcılığını, radyo programcısı Özgür Gezgin'in de ortağı olduğu Teknovia İletişim’in üstleneceği, uygulayıcı yapımcısının da daha önce Cem Yılmaz ve Russell Crowe gibi birçok isimle çalışmış olan Özge Şenocak’ın olacağı bildirildi.