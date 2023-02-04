Zerrin Üstel himayelerinde KHYD-Tulips yararına Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi

Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel himayelerinde, Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD)-Tulips yararına dün akşam Yakın Doğu Üniversitesi- Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde (AKKM) Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi.

“4 Şubat Dünya Kanser Günü” etkinlikleri kapsamında verilen konserde, Bahar Gökhan ve TRT Ankara Radyosu Sanatçısı Bahadır Özüşen sahne aldı.

-Kocaismail

KHYD-Tulips Başkanı Raziye Kocaismail konser öncesinde yaptığı konuşmada, tam üye oldukları Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü’nün, “hastalar arasında, ülkeler arasında tedavi uçurumunu, açığını kapatın, herkesin ilaca erişebilirliği eşit olsun” çağrısına dikkat çekerek, herkesin ilaçsız kalmadan, günü gününe ilacına ulaşmasını temenni etti.

Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü’nün yaptığı araştırmaya göre, dar gelirli ülkelerde ölüm oranının yüzde 70 daha yüksek olduğunu dile getiren Kocaismail, zengin ülkelerde ise tedaviye ulaşabilme imkânı nedeniyle hayatta kalma oranının yüzde 90 olduğuna vurgu yaptı.

Kocaismail, derneğe katkı koyan herkese teşekkürlerini de sundu.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel de konuşmasında, emeği tartışılmayacak kadar büyük olan Raziye Kocaismail ve onun bütün ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Dünyada ve ülkede tıbbın ne kadar ilerlediğine işaret eden Zerrin Üstel, yardımsever insanların yaptığı katkıların önemini vurguladı.

Zerrin Üstel, “Hepimiz için bütün dünya için en güzel şeyler insanlarımız için olsun” diyerek, konuşmasını tamamladı.

Zerrin Üstel’e konuşmasının ardından Raziye Kocaismail tarafından plaket takdim edildi.

Avustralya’daki Kıbrıs Türk İslam Derneği Başkanı Osman Kemal Altunç’a da, derneğe yaptığı katkılarından dolayı plaket verildi. Altunç’a plaketini, Zerrin Üstel takdim etti.

Osman Kemal Altunç, derneğe, ellerinden gelen yardımı yapmaya devam edeceklerini belirtti.