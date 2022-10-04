Zeytinlik Köy Meydanı’na 60 stant kurulacak

Girne Belediyesi 21. Uluslararası Zeytin Festivali, 7-11 Ekim tarihleri arasında Zeytinlik’te yapılacak.

Girne Belediyesi’nden verilen programa göre, 5 gün sürecek festival, Zeytinlik Köy Meydanı’nda saat 18.00’de yapılacak kortej yürüyüşüyle başlayacak. Festivalin açılış günü olan 7 Ekim’de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin’in de katılımıyla Zeytinlik köy çevresinde fidan dikilecek. Etkinlik saat 16.30’da olacak.

Festivalde, Zeytinlik Köy Meydanı’na kurulacak yaklaşık 60 stantta zeytin ve yan ürünleri yanında Kıbrıs Türk kültürü, el sanatları ve mutfağına has ürünlerin satışı yapılacak.

Festivalle ilgili olarak bugün Girne Belediyesi yeni hizmet binasında basın toplantısı düzenlendi.

-Güngördü

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye olarak festivali, zeytin ağaçlarının korunması, popülasyonunun arttırılarak gelecek nesillere aktarılması, toplumsal bilinç oluşturulması, zeytin, yan ürünleri, zeytinyağı üretim ve tüketiminin teşvik edilmesi amacıyla düzenlediklerini belirtti. Güngördü, festivalin, 21 yılda bu konuda önemli bir toplumsal bilinç yaratılmasına katkı sağladığını kaydetti.

7 Ekim Cuma akşamı kortej yürüyüşüyle başlayacak festivale, bu yıl Türkiye’den 13 belediyenin ekipleriyle ve Avrupa’dan bir belediye başkanının katılacağını dile getiren Güngördü, festivalin bu yıl da birçok kültürel, sanatsal, sportif etkinliğe, konserler ve yarışmalara ev sahipliği yapacağını belirtti.

Güngördü, festival kapsamında bu yıl Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği iş birliğinde, 11’incisi düzenlenen ve 45 ülkeden çizerin katıldığı, Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması ve Zeytin Mizah Şenliği’nde dereceye girenlere ödüllerinin de verileceğini ifade etti.

Nidai Güngördü, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği iş birliğinde Zeytinlikli yazar Ali Nesim anısına düzenlenen Şairler ve Yazarlar buluşmasının da festivalde yeniden yer alacağını kaydetti.

Festival boyunca zeytinlik köyünde birçok yerel sanatçının sahne alacağını ifade eden Güngördü, köy meydanındaki etkinliklerin, SOS Konseriyle 11 Ekim akşamı tamamlanacağını, 12 Ekim’de Girne Amfi Tiyatro’da Kolpa Grubunun konserinin yer alacağını söyledi.

-“Yeşil Şehirden, Yeşil Adaya”

Festivalin bu yıl Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan “Yeşil Şehirden, Yeşil Adaya” projesi kapsamında hibe edilen ilk fidanların dikiminin yapılacak olması nedeniyle ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Güngördü, proje hakkında bilgi sundu.

Türkiye Belediyeler Birliği’yle, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokoller kapsamında Girne Belediyesi’nin, zeytinciliğin geliştirilmesi konusunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile haziran ayında bir protokol imzaladığını anımsatan Güngördü, “Yeşil Şehirden, Yeşil Adaya” projesiyle ülkede zeytincilik konusunda Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde başlattıkları çalıştayda çok önemli aşama kat edileceğine inanç belirtti.

Projeyle amaçlarının, ülkedeki zeytin potansiyelini bilimsel yaklaşımlarla arttırmak, çeşitlendirmek, zeytin ağacı, meyvesi ve ürünlerine daha fazla ekonomik değer kazandırmak ve üretimini teşvik etmek olduğunu kaydeden Güngördü, 1974 sonrasında Kuzey Kıbrıs’ta sayısı 1 buçuk milyon kök olan zeytin ağaçlarının sayısının bugün yapılaşma nedeniyle azalarak 600 bin civarına geldiğine dikkat çekti.

Bu projeyle Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın ülkede zeytin üretiminin ve potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarına katkı sağlayacaklarını ifade eden Güngördü, ülke iklimi ve şartlarına uygun zeytin ağaçlarının yetiştirilmesi, en verimli şekilde ürün alınması ve zeytinin ülke coğrafyasında eski değerini bulması için çalışacaklarını söyledi.

-“Hedef 1 milyon köke ulaşmak”

Proje kapsamında 50 bin zeytin fidanının dağıtılacağını, zeytin bahçeleri kurulumu, kadın istihdamının desteklenmesi ve zeytin yetiştiriciliği eğitimleri düzenleneceğini, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal makineleşme desteği de sağlanacağını kaydeden Güngördü, hedeflerinin ülkede zeytin popülasyonunun 1 milyon köke ulaştırılmasına katkı sağlamak olduğunu belirtti. Güngördü, proje için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkürlerini sundu.

Konuşmasının sonunda Girne Belediyesi 21’inci Uluslararası Zeytin Festivali’nin düzenlenmesine katkı koyan meclis üyelerine, belediye çalışanlarına teşekkürlerini sunan Nidai Güngördü, tüm vatandaşları festivale davet etti.