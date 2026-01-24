Milli Eğitim Bakanlığı, Telsim ve Kıbrıs Türk El Sanatları Kooperatifi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, El Sanatları Kooperatifi İdari Memuru Papatya Adalıer ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın imza koydu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Protokol kapsamında, El Sanatları Kooperatifi’ne ait malzemeler kullanılarak Kıbrıs Türk kültürüne özgü desen, nakış ve el sanatları ürünlerinin geliştirilmesi, sergilenmesi ve bu desenlerin kıyafetlere uyarlanarak defile düzenlenmesi hedefleniyor.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu imza töreninde yaptığı konuşmada Bakanlık olarak anlamlı bir protokole daha imza atmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Protokolün en önemli yönlerinden birinin ülkesine ve tarihine gönül veren kurumları bir araya getirmesi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi, El Sanatları Kooperatifi ve Telsim’in iş birliğiyle hayata geçirilen protokolün, kültürel değerlerin korunması ve üretim yoluyla yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çavuşoğlu, protokolün bir diğer önemli yönünün ise, geçmişten bugüne gelen üretim alışkanlıklarının ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının hedeflemesi olduğunu belirterek, “Bizler sorumluluğumuzu yerine getirdiğimiz sürece Kıbrıs Türk tarihi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaşamaya devam edecek. Bir toplumun yaşaması aslında dayandığı köklerin devamlı filiz atması ve devamlı yeşil kalmasıyla mümkündür.” dedi.

-Tüz

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ise bu iş birliğinin eğitim, kültür ve üretimi bir araya getiren çok kıymetli bir çalışma olduğunu belirterek “Kıbrıs Türk toplumuna ait el sanatları, kültürel kimliğimizin en önemli parçalarından biridir. Bu değerlerin korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması hepimiz için ortak bir sorumluluktur.” dedi.

Telsim olarak teknolojinin gücünü yalnızca iletişimde değil, eğitim, kültür ve toplumsal fayda alanlarında da kullanmayı önemsediklerini belirten Tüz, “Yerel değerlerin görünür kılınması ve sürdürülebilir hale gelmesi, kurumsal sorumluluk anlayışımızın temel taşlarından biridir.” ifadelerini kullandı.

El Sanatları Kooperatifi İdari Memuru Papatya Adalıer, projeye imza koymaktan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın da, protokolün temel amacının sosyal medyanın gücünden de yararlanarak yaşam boyu eğitim anlayışı çerçevesinde Kıbrıs Türk kültürüne ait ürünlerin tanıtılması ve pazarlanması olduğunu vurguladı. Hocanın, “Buna bağlı olarak bir sergi ve defile hazırlığını ortak yapma anlayışımızı halkımızla paylaşma düşüncesiyle bu protokol imzalanıyor." diye konuştu.