Küresel Gazeteciler Konseyince "5. Küresel Başarı Ödülleri" ile bu yıl ilk kez verilen "İsmail Gaspıralı Onur Ödülleri" düzenlenen törenle hak sahiplerine takdim edildi.

Gazetecilik Övgü Ödülü KKTC Genç TV Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Birinci’ye verildi.



"5. KÜRESEL BAŞARI ÖDÜLLERİ" SAHİPLERİNİ BULDU

Küresel Gazeteciler Konseyi’nin onur ve dostluk ödülleri, dünya medyasında barış, dayanışma ve mesleki etik değerlerin güçlendirilmesine katkı sunan isimlere verildi.

Ödül alan isimler ise şu şekilde,

Türk Dünyası Medya Ödülü, Azerbaycan Matbuat Şurası Başkanı Reşat Macit

Gazetecilik Övgü Ödülüi, Elips TV Kurucusu Sayın Fesih Zeki Mert

Gazetecilik Övgü Ödülü, Kuzey Makedonya TV Türkçe Yayınlar Genel Yayın Yönetmeni Eran Hasip

Gazetecilik Övgü Ödül, TV Gazetecisi Nigar İbrahimova

Medya Dostluk Ödülü, Kolombiya AllPress Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Roberto Trobajo Hernandez

Medya Dostluk Ödülü, Senegal Devlet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Thierno Ahmadou

Medya Dostluk Ödülü, Macaristan Daily News Hungary Genel Yayın Yönetmeni

Medya Dostluk Ödülü, Başkurdistan Kızı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Gülnaz Kutueva