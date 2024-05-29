Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün gündeminde bulunan “Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek Yasa Tasarısı”nı ele alarak madde madde görüşmeye devam etti.

Komite, söz konusu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Meclisten yapılan açıklamaya göre UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki bugünkü Komite toplantısında Maliye Bakanı Özdemir Berova da hazır bulundu.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite Üyesi UBP milletvekilleri Hasan Küçük, Alişan Şan ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.