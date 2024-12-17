Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Sporları Federasyonu’na bağlı yüzücüler, 12-15 Aralık tarihlerinde Dubai’de düzenlenen uluslararası Oceanman 2024 Dünya Finali yarışlarında ülkeyi temsil ederek dereceler elde etti.

Federasyon’dan yapılan açıklamaya göre, yarışlarda elde edilen dereceler şöyle:

“9-10 Yaş 500m Ocean Kids Kategorisi

Rüzgar Soygür: Dünya İkincisi (Gümüş Madalya)

11-12 Yaş 500m Ocean Kids Kategorisi

Mavi Balko: Dünya Dördüncüsü

Kaya Tutku: Dünya Onuncusu

2000m Sprint Junior (14-19 Yaş) Kategorisi

Boran Bora: Dünya Birincisi (Altın Madalya)

Demir Redif Demirdağ: Dünya Üçüncüsü (Bronz Madalya)

Erin Mazharoğlu: Dünya Sekizincisi

Half Oceanman Junior (5km) Kategorisi

Demir Redif Demirdağ: Dünya İkincisi (Gümüş Madalya)

Demir Kiralp: Dünya Beşincisi”

Açıklamada, KKTC Abu Dabi Temsilcisi Umut Koldaş’a, antrenörlere ve sporcuların ailelerine teşekkür edilerek, "Dubai Oceanman 2024’te ülkemizi başarıyla temsil eden tüm sporcularımızı kutluyor, onların azmi ve başarılarıyla gurur duyuyoruz. Sporcularımızın bu önemli organizasyonda elde ettikleri derecelerin, gelecekte daha büyük başarıların habercisi olduğuna inanıyoruz." denildi.