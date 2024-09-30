Top Model Universe yarışmasında Kuzey Kıbrıs’ı temsil edecek isimler Merve Bektaş ve Furkan Ocak oldu.

Bu prestijli güzellik yarışması, uluslararası düzeyde modellik ve güzellik alanında önemli bir platform olarak kabul ediliyor.

Merve Bektaş ve Furkan Ocak, yetenekleri ve görünümleriyle ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye hazırlanıyorlar.

Yarışmanın sonucunda elde edilecek başarılar, hem onların kariyerlerine önemli katkı sağlayacak hem de Türkiye'nin bu alandaki gücünü bir kez daha gösterecek.

5 ekimde İstanbul’da gerçekleşecek olan bu yarışmaya modeller Özer Akkeleş öncülüğünde katılıyor.

Ülkemize bir çok sanat etkinliği kazandıran Akkeleş: "İddialıyız kazanmaya gidiyoruz" dedi.