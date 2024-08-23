Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’nun çeşitli sivil toplum örgütleri ile iş birliğinde hazırladığı “Kuzey Kıbrıs’ta Madde Kötüye Kullanımı, Trendler, Riskler ve Müdahaleleri” isimli kitabın tanıtımı yapıldı.

Acapulco Otel’de yer alan tanıtım etkinliğine kitabın oluşumuna katkı koyan sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

-Hatipoğlu

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu konuşmasında, kitabın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde madde bağımlılığıyla mücadelede önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

Madde bağımlılığına başlama yaşı, çeşitleri ve sonuçlarıyla alakalı birçok bilimsel verinin yer aldığı kitabın, uyuşturucuyla ve madde bağımlılığıyla mücadelede önemli bir kaynak niteliğinde olduğunu dile getiren Hatipoğlu, emeği geçen herkese teşekkür etti.

-Yıldırım

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü birinci sınıf Emniyet Müdürü Soner Yıldırım ise, Türkiye Cumhuriyeti’nde uyuşturucu ve madde kullanımıyla ilgili yapılan mücadelelerden örnekler verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla ilgili mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin iş birliğiyle etkin sonuç verebileceğine işaret eden Yıldırım, tüm kesimlere bu konuda büyük görev ve sorumluluk düştüğünü dile getirdi.

-Dağlıoğlu ve Akıncı

Kitabın hazırlanmasın katkı koyan editörler Profesör Doktor Nebile Dağlıoğlu ve Doktor Sevcan Kılınç Akıncı ise hazırlanan kitabın önemli bir kilometre taşı olduğunu dile getirdi.

-Aydın

Kitabın oluşmasına katkı koyan Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Genel Sekreteri Sakine Aydın sağlıklı bir toplum için uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelenin önem taşıdığını belirterek bu alanda yapılacak her türlü çalışmaya katkı koymayı devam edeceklerini kaydetti.

-Özkurt

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt ise uyuşturucu ve madde bağımlılığının toplumların günümüzde en önemli sorunlarından biri olduğunu dile getirdi.

Özkurt, uyuşturucu ve kötü madde kullanımının yaygınlaşmasını engellemek ve bu soruna dikkat çekmek amacıyla kamu spotlarının hazırlanması ve bunun basın yayın aracılığıyla etkin şekilde topluma duyurulması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından kitabın oluşmasında yer alan 10 ayrı başlıktaki akademik ve istatistiki çalışma, katılımcılara aktarıldı.