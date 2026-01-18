Larnaka Polis Müdürlüğü binası dışında açılan ateş ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Altihia gazetesi, ateş açma olayıyla birlikte polisin hemen harekete geçtiğini ancak olay yerinde herhangi bir kişinin tespit edemediğini yazdı.

Şehir merkezinde kavga çıktığı ve ardından ateş açma olayının meydana geldiğine dair polise bilgi ulaştığını yazan gazete, daha önce çeşitli suçlara karışan bir kişinin de olaya karıştığının tespit edildiği ve araştırmalarını bu yönde sürdüğünü belirtti.

Habere göre, polis, bölgedeki kamera kayıtlarını da incelemeye aldı.