Ayta Sözeri, önceki akşam Chamada Prestige Hotel’de sahne aldı. Kıbrıs’ın ikinci vatanı olduğunu söyleyen sanatçı, “Burada olmaktan çok mutluyum. Çok sık gidip geliyorum. Burada beni seven insanlara şarkı söylemekten çok haz alıyorum” dedi.

İngilizce şarkı okuyacağım

Dijital platforma dizi çektiğini söyleyen Sözeri, “Çok yakında yayınlanacak olan bir projemiz var. ‘Mor Işıklar’ Murat Cemcir’le birlikteyiz. Dizide 8 tane şarkım var. İngilizce de şarkı söylüyorum. Bundan sonra sahnelerimde de birtane ingilizce şarkı okuyacağım. İsterlerse de dalga geçsinler” dedi.

Günlerinin çok yoğun geçtiğini söyleyen Sözeri, “Evde televizyon açmaya zamanım yok. Bundan şikayetçi değilim. Benim için çalışmakta bir ibadet” dedi.