Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği Başkanı Tamer Dayıoğlu, Gemikonağı’ndaki lağım suları sorununa kalıcı çözüm üretilmesi çağrısı yaptı.

Dayıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Bakırcı Restoran yakınlarındaki derenin çevresinde çevre kirliliğinin devam ettiğine dikkat çekti.

24 Mart’ta tespit edilen lağım sularının, Lefke Belediyesi’nin müdahalesiyle çözülse de, yeni şikayetlerle sorunun tekrar gündeme geldiğini belirten Dayıoğlu, Dernek yetkililerinin, 21 Nisan’da bölgede yaptığı incelemelerde, aynı noktadan lağım sularının tekrar yüzeye çıktığının tespit edildiğini kaydetti.

Bu durumun belgelenerek, Lefke Belediyesi ve Lefke Çevre Dairesi’ne bildirildiğini ifade eden Dayıoğlu, belediyeyi daha kalıcı çözümler üretmeye davet etti.

Halkın, kötü kokular ve çevre kirliliği nedeniyle ciddi rahatsızlık duyduğunu ifade eden Dayıoğlu, bu sorunun sadece halk sağlığını değil, bölgenin doğal dengesini de tehdit ettiğini belirtti.

Dernek Başkanı Dayıoğlu, çözüm bulunmaması halinde konunun daha üst mercilere taşınacağını kaydetti.