Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Lefke ve köylerinde beton santrali veya herhangi bir kirli yatırım istemediklerini açıkladı.

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği adına açıklama yapan Münevver Ebedi, İskele, Girne ve Mesarya bölgelerinden sonra gözlerin bakirliğini ve doğallığını koruyan Lefke ve köylerine çevrildiğini belirterek, yetkililerin üç yıldır bekletilen Lefke İmar Planı’nı onaylanmamasından dolayı tarımsal alanların her gün parsellenerek inşaat alanı olduğunu savundu.

Lefke ve köylerinde her geçen gün yaş meyve, sebze ve hayvancılığın yok olduğunu kaydeden Ebedi, Cengizköy’e inşası gündeme gelen “Mobilize Beton Santrali” ile ilgili endişelerini dile getirdi.

Ebedi, şöyle devam etti:

“Beton santralinin kurulmak istediği alan Lefke İmar Planı'nda tarımsal arazi diye adlandırılmaktadır. Ayrıca bu alanın etrafında hepimizin ürünlerini soframıza taşıdığı bir zeytinyağı fabrikası, zeytin ağaçları, muz bahçeleri, narenciye ve ceviz ağaçları bulunmaktadır. Yol güvenliği olmayan mevcut arazi içerisinde mandıra bulunan yaklaşık 13 dönümlük bir alan ‘Tarım Arazisi’ statüsünden çıkarılıp ‘Sanayi Bölgesi’ ilan edilmesi ile ilgili girişimler başlatılmıştır. Süreci takip eden daireler, Çevre Dairesi, Tarım Dairesi, Sanayi Dairesi Şehir Planlama Dairesi, Kıb-Tek, ve Belediye. Bu alanın tarımsal alandan çıkartılıp sanayiye dönüştürülmesi, ileride diğer kirli sanayi yatırımlarının da bu alana gelmesinin önünü açtığını biliyoruz.”

Bu girişimi kınayan Ebedi, buna karşı mücadele edeceklerini ve kararın alınması durumunda yasal haklarını kullanacaklarını belirtti.