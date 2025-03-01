Lefke Turizm Derneği, Lefke bölgesindeki tarihi, kültürel ve doğal değerlerin, turizm vasıtasıyla korunup, tanıtılması amacıyla yürüttüğü faaliyetleri kapsamında “Yeşil Lefke Yeşil Kıbrıs” etkinliği düzenledi.

Dernek Başkanı Hasan Karlıtaş’ın verdiği bilgiye göre, bölge okullarının katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte, Lefke Barış Bahçesine, aromatik bitki ve ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Ardından turist rehberi Hasan Karlıtaş eşliğinde, Lefke’de “yavaş yürüyüş” temalı bir doğa yürüyüşü düzenlendi. Etkinlik, Lefke Turizm Dernek merkezindeki turizm tanıtımı ve kokteyl ile sona erdi.

Etkinliğe katılan Lefke Turizm Derneği üyeleri, Lefke Gazi Lisesi, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve Lefke Belediyesi "Yeşil Lefke - Yeşil Kıbrıs " mesajı verdi.

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş burada yaptığı konuşmada, Lefke ve köylerinin geleceğinin, "planlı kırsal turizm, geçmişten gelen değerlerin geleceğe taşınıp yaşatılacağı Kıbrıs kültürünü korumakta ve doğa dostu bir gelişimde" olduğuna dikkat çekti.