HIV taşıdığı ve Lefke bölgesinde çok sayıda kişiye virüs bulaştırmış olabileceğine ilişkin iddialarla gündeme gelen S.B., ilk kez GIYNIK Gazetesi’ne konuştu.

GIYNIK’te yer alan habere göre, 25 yaşındaki kadın son günlerde sosyal medyada hakkında yapılan paylaşımlar ve yöneltilen suçlamalar nedeniyle ciddi psikolojik zorluklar yaşadığını söyledi. Türkiye vatandaşı olduğunu ve şu anda Türkiye’de bulunduğunu belirten S.B., Kuzey Kıbrıs’a çalışmak amacıyla geldiğini, geleceğine yönelik planlar yaptığını ancak yaşanan süreç nedeniyle hayatının olumsuz etkilendiğini ifade etti.

S.B., Şubat ayında çalışma izniyle ülkeye geldiğini ve ilk sağlık kontrolleri sırasında HIV test sonucunun pozitif çıktığını öne sürdü. Bu sonucun ardından tedavi sürecine başladığını belirten genç kadın, daha sonra özel bir sağlık kuruluşunda yeniden test yaptırdığını ve burada farklı bir sonuç aldığını iddia etti.

Devlet Hastanesi’nde yaşadığı süreçle ilgili de açıklamalarda bulunan S.B., sağlık hizmetlerine erişim ve tedavi konusunda çeşitli sıkıntılar yaşadığını savundu. İlaç temin etmekte zorlandığını öne süren kadın, sağlık kurumlarında kendisini dışlanmış hissettiğini ileri sürdü.

Mayıs ayında yeniden test yaptırdığını belirten S.B., daha sonra sınır dışı edildiğini iddia ederek, yaşanan süreç boyunca kendisini çaresiz hissettiğini söyledi. Hakkında oluşan kamuoyu algısının kendisine ağır bedeller ödettiğini ifade eden S.B., kendisiyle ilgili değerlendirmeler yapılırken yaşadıklarının da dikkate alınmasını istedi.

Öte yandan söz konusu açıklamalar S.B.’nin iddialarını içerirken, konuya ilişkin yetkili makamlar tarafından yapılan resmi açıklamalar ve yürütülen süreç kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.