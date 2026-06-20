KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK), sporun gelişimine katkı koyan isimleri ve uluslararası alanda ülkeyi başarıyla temsil eden sporcuları ödüllendireceği geleneksel onurlandırma törenini 23 Haziran 2026 Salı günü gerçekleştirecek.

Lefkoşa’daki Pasha Hotel’de saat 20.00’de düzenlenecek törende, Olimpizm Ödülleri, Fair Play Ödülleri ve Onursal Olimpizm Ödülleri sahiplerine takdim edilecek.

KKTC MOK Başkanı Orçun Kamalı ve yönetim kurulu tarafından verilecek ödüller, sporun farklı alanlarında örnek çalışmalara imza atan isimleri onurlandıracak.

Basın Olimpizm Ödülü Ertan Birinci’ye

Bu yılın Olimpizm Özel Ödülleri kapsamında;

* Ahmet Sami Topcan Ödülü: Eyüp Zafer Gökbilen

* KKTC MOK Olimpizm Ödülü: Enver Kaya

* Şampiyon Melekler Olimpizm Ödülü: Levent Koleji 3x3 Basketbol Türkiye Şampiyonu Takımı

* Hakem Olimpizm Ödülü: Öykü Erin

* Yönetici Olimpizm Ödülü: Türkay Akpınar

* İş İnsanı Olimpizm Ödülü: Bayar Piskobulu

* Basın Olimpizm Ödülü: Ertan Birinci

olarak belirlendi.

Fair Play Ödülleri Açıklandı

Fair Play Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda;

* Sportif Davranış Ödülü: Nersim Osman

* Sportif Kariyer Ödülü: İbrahim Yavuz

* Sportif Tanıtım Ödülü: Yücel Hatay

* Toplumsal Davranış Ödülü: Mazhar İqbal

* Özel Ödül: Engelliler Spor Federasyonu

ödüle layık görüldü.

Ayrıca, KKTC MOK ile AÖA iş birliğinde verilen Yılın Fair Play Bayrağı ödülünü taşıyacak okul da Karaoğlanoğlu İlkokulu olarak açıklandı.

Milli Takımlarda Yer Alan Sporcular da Onurlandırılacak

Törende atletizmden voleybola, bisikletten tenise kadar birçok branşta Türkiye milli takımlarında yer alan veya uluslararası başarı elde eden sporculara Onursal Olimpizm Ödülleri verilecek.

Ödüle layık görülen isimler arasında;

* Buse Savaşkan

* Ada Kafa

* Erten Gazi

* Emre Kaplan

* Ege Erülkü

* Aren Baybars

* Sezgin Şeren

* Merve Çelebi

başta olmak üzere çok sayıda sporcu, antrenör ve spor insanı yer alıyor.

Sporun Birleştirici Gücüne Vurgu

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenecek ödül töreninde, sporun evrensel değerleri, fair play anlayışı ve genç sporcuların teşvik edilmesi hedeflenirken, sporun gelişimine katkı sağlayan kişi ve kurumların emekleri de kamuoyu önünde takdir edilecek.

Törende ayrıca spor, eğitim, medya ve iş dünyasından çok sayıda davetlinin bir araya gelmesi bekleniyor.