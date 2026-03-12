Lefkoşa Çevre Yolu'nda 30 dakika içerisinde aynı noktada iki farklı kaza gerçekleşti.

Kıbrıs Gazetesi'nde yer alan habere göre, iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen ilk kazada araçta bulunan bir kişinin camdan fırladığı ve polis ekiplerinin kayıp şahsı arama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Yaralıların durumu ile ilgili henüz bir bilgi bulunmazken, polis ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.

İlk kazanın enkazı henüz ortadan kaldırılmamışken, bir yolcu otobüsü ile aracın çarpıştığı ikinci kazada ise ciddi bir yaralanma olmadığı belirtiliyor.

İtfaiye ve ambulansların kaza bölgesine ulaşmaya çalıştığı belirtilirken trafiğin ise tamamen kapandığı ifade edildi.

Polis Basın Subaylığı kazalarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Fotoğraf: Gadara Medya