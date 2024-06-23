Lefkoşa, Gazimağusa ve Arapköy’deki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı, 1 araç sürücüsü tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, dün gece Arapköy’de, Dr Fazıl Küçük Caddesi üzerinde, Ali Akbıçak (E-17) yönetimindeki GT 699 plakalı salon araç ile geri geri seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu fren yerine gaza basması neticesinde, o esnada gerisinde duran yaya Hülya Akbıçak’a (K-52) çarptı. Araç ardından bir ikametgahın duvarına çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan Hülya Akbıçak, kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde sol ayağında kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü Ali Akbıçak ise sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından dolayı tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da yaya yaralandı

Lefkoşa’da da dün gece Şht. Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Serkan İri (E-22) yönetimindeki EA 450 plakalı salon araç ile yolda seyrettiği sırada Gençlik Gücü Spor Kulübü önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Yusuf Göksoy’a (E-59) sol dikiz aynası ile çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Yusuf Göksoy, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ kol ve sol omuzda kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da araç takla attı

Gazimagusa’da bugün sabah saatlerinde St. Barnabas-Tuzla anayolu üzerinde, Rasul Baghirov (E-26) yönetimindeki RG 691 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada yolun sonunda Tuzla istikametine dönüşe geçtiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağından çıkarak, banket içerisindeki taşlarla çevre tellerine çarpıp takla attı, ardından tekerlekleri üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan RG 691 plakalı araç sürücüsü Rasul Baghirov, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.