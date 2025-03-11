Lefkoşa Gençlik Derneği 9. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel kurulda, Mehmet Atakol başkanlığındaki liste oy birliği ile iki yıllığına yürütme kurulu görevine seçildi.

Dernekten verilen bilgiye göre, Arabahmet’te gerçekleşen Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi ile başladı. Mustafa Özbilgehan’ın Divan Başkanı, Candoğan Özkan ve Aysu Özerce’nin Divan Yazmanları olarak yönettikleri toplantıda, mali rapor, faaliyet raporu ve denetim raporu onaya sunulurken, 2025-2027 dönemi için Yürütme Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi.

Buna göre yeni yürütme kurulu şu şekilde oluştu:

“Yürütme Kurulu: Başkan Mehmet Atakol, Başkan Yardımcısı Alaz Öncül, Genel Sekreter Ali Tümer, Mali Sekreter Orçun Kaya, Basın Yayın Sekreteri Merve Dayı, Çevre Sekreteri Sena Büyükel, Dış İlişkiler Sekreteri Ali Furkan Çetiner, Eğitim Sekreteri Özge Özentürk, Etkinlik Sekreteri Hülya B. Ahmet Raşit, Gençlik Politikaları Sekreteri Halef Kurt, Halkla İlişkiler Sekreteri Damla Arhun, Kültürel ve Sosyal İşler Sekreteri Dimay Kağcan, Örgütlenme Sekreteri Mert Karakter, Proje Sekreteri Batıhan Saçar, Sağlık, Güvenlik ve Afet Sekreteri Didem Gökçebel, Sanat Sekreteri Ayda Canova, Sosyal Destek Sekreteri Cheyenne Keana Yücelen, Sponsorluklar ve Kariyer Sekreteri Selin Emir, Spor Sekreteri Ümit Teralı, Tanıtım ve İletişim Sekreteri Günay Zort, Toplumsal Eşitlik Sekreteri Asu Bolat, Üyelikler Sekreteri Mehmet Ali Uğurlu, Faal Üye İbrahim Soykan, Faaliyetlerden Sorumlu Yedek Üye Şifa Selçuklu, İdari İşlerden Sorumlu Yedek Üye Tolga Bacavuz.”