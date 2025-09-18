Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Kahve Dünyası ana sponsorluğu ve KKTC Atletizm Federasyonu iş birliği ile düzenlediği maraton, bu yıl Engelsiz Yaşam Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne Spor Kompleksi yapılması amacıyla 12 Ekim’de koşulacak.

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek maraton ile ilgili Bandabuliya Sahnesi’nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Güliz Kaner, Kahve Dünyası Direktörlerinden Göksel Çelik, KKTC Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Derya Atamer, LTB Yönetim Kurulu üyeleri ile çalışanları ve sponsorlar katıldı. Toplantıda, Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu Tanıtım Filminin izlenmesinin ardından konuşmalar yapıldı.

-Harmancı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuşmasında, maratonun Kuzey Kıbrıs’ın en büyük spor ve iyilik organizasyonu olduğunu belirtti.

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek maratonun uzun yıllardır ülkede koşu ve yürüyüş gibi sporların gelişmesinde katkısı olduğuna inanç belirten Harmancı, “Bu yıl yine çok önemli bir hedef için bir araya geldik.” diyerek, bu yıl Engelsiz Yaşam Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne Spor Kompleksi yapılmasının hedeflendiğini anımsattı.

“En özel adımlarla birbirimize destek olmamız gerekiyor.” diyen Harmancı, bu yıl ana sponsorluğu Türkiye’de güçlü bir marka kimliği olan Kahve Dünyası’nın üstlendiğini belirterek, kendilerine teşekkür etti. Harmancı, maratonu var eden topluma, KKTC Atletizm Federasyonu’na, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği’ne de katkılarından dolayı teşekkür etti.

Harmancı ayrıca sponsorlara da tek tek teşekkürlerini sundu.

Bir soru üzerine Başkan Harmancı, 2026 yılında maratonun 42 kilometre ile de koşulacağının ve uluslararası boyuta getirileceğinin sözünü verdi.

-Kaner

Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Güliz Kaner sözlerine, bu sene maratonun gelirini Engelsiz Yaşam Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne bağışlamayı uygun gördükleri için LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya teşekkür ederek başladı.

Merkez ile ilgili bilgiler paylaşan Kaner, Merkez’in yatılı bölümünün henüz açılmadığını aktararak bu bölümün açılması için uğraş verdiklerini söyledi.

Merkezin adadaki tüm engellilerin faydalanabileceği şekilde tasarlandığını belirten Kaner, Merkez’deki kadro sıkıntısına da değindi.

Kaner, maratona katılacak herkese teşekkür ederek konuşmasını tamamladı. Sonrasında Dernek yetkilisi söz alarak yapılacak spor kompleksine ilişkin teknik detayları paylaştı.

-Çelik

Kahve Dünyası Direktörlerinden Göksel Çelik ise konuşmasında, maratonun organizasyonunda yer almanın gurur verici olduğunu vurguladı.

Çelik, maratona katkı koyan herkese teşekkürlerini de iletti.

-Atamer

KKTC Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Derya Atamer de, LTB Başkanı Harmancı ile ekibine ve sponsorlara teşekkür ederek sözlerine başladı.

Kıbrıs Türk halkının spor üzerinden gösterdiği dayanışmanın önemine değinen Atamer, herkesi maratona katılmaya çağırdı.

Toplantıda, maratonun tüm sponsorlarının yetkilileri de söz alarak kısa birer konuşma yaptı.

-Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu…

Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu, bu yıl 12 Ekim’de Çocuk Koşusu, 4 km Halk Koşusu, 10 km ve 21 km kategorilerinde düzenlenecek.

Maratona kayıtlar, Lefkoşa Türk Belediyesi önünde, 29 Eylül – 11 Ekim tarihleri arasında hafta içi 08.30-16.00; cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında ve www.lefkosamaratonu.com adresinden çevrimiçi olarak yapılabilecek.

21 km saat 07.00’de, 10 km saat 07.30’da, Çocuk Koşusu saat 09.40’ta ve 4 km Halk Koşusu saat 10.30’da başlayacak. Ödül Töreni ise 12 Ekim Pazar akşamı saat 19.00’da Bedesten’de yapılacak.

Çocuk Koşusu’na kayıt ücretsiz iken; 4 km için 250 TL, 10 km için 1.750 TL ve 21 km için 2.250 TL kayıt ücreti alınacak.