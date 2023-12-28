Lefkoşa Metehan bölgesinde yer alacak Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi’nin yapımına başlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) verilen bilgiye göre 7 bin metrekarelik alana inşa edilecek olan Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi için ilk imzalar bugün atıldı.

Proje kapsamında çıkılan ihale sonucunda yapımı üstlenen yüklenici firma KAMTEK Ltd. ile imzalanan sözleşmeye, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile KAMTEK Ltd. Direktörü Ali Kamacıoğlu imza koydu.

Beş ana bloktan oluşacak olan okulda, 28 derslik, 14 laboratuvar, altı atölye, idari ofisler, kütüphane ve çok amaçlı salon yer alacak.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu sözleşmenin imzalanmasının ardından yaptığı konuşmada, ülke eğitimini güçlendirmek ve genç nesilleri daha iyi bir geleceğe hazırlamak amacıyla önemli adımlar attıklarını söyledi.

Yıllardır yapılması planlanan bir projeyi hayata geçirdiklerini ve Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi için ilk adımı attıklarını belirten Çavuşoğlu, “Bugün imzaladığımız bu sözleşme, öğrencilerimize daha iyi bir eğitim ortamı sağlamak ve onların potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak adına atılan önemli bir adımdır.” dedi.

Son yıllarda meslek liselerine olan ilginin arttığını ve Lefkoşa’nın bir meslek lisesine ihtiyacı olduğunu belirten Çavuşoğlu, bu proje ile çağdaş ve tam donanımlı bir meslek lisesini ülke eğitimine kazandıracaklarını söyledi.

Mesleki eğitimdeki kaliteyi artırmak ve genç nesilleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak adına kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirten Çavuşoğlu, KAMTEK Ltd. Direktörü Kamacıoğlu’na da teşekkür ederek, okulu en kısa sürede ülke eğitimine kazandırmak istediklerini kaydetti.

-Kamacıoğlu

KAMTEK Ltd. Direktörü Ali Kamacıoğlu ise mesleki eğitime katkı koymaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, sözleşmenin hayırlı olmasını temenni etti.

Genelde mesleki eğitimin özelde ise Lefkoşa’nın böylesi bir okula ihtiyacı olduğunu ifade eden Kamacıoğlu, şartnamede belirtilen süreden önce okulu bitirmeyi arzu ettiklerini söyledi.

Kamacıoğlu, Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi’nin sanayicilere de katkı sağlayacağını belirterek, “Mesleki okulun açılması demek, sanayicilere ve sektöre eleman yetiştirmek demektir. Bu anlamda böylesi bir projeyi hayata geçirecek olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.” İfadelerini kullandı.