Lefkoşa ve Gazimağusa’da dün iki ayrı apartman dairesinde çıkan yangınlar zarara neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da dün saat 19.30 sıralarında, bir apartman dairesinin salon odası içerisinde, taşınabilir çamaşır kurutma telinin sıcak odun sobası üzerine düşüp, kıyafetlerin tutuşması sonucu yangın çıktı.

Ev sakini tarafından söndürülen yangın sonucu, 2 koltuk, 2 perde ve klima iç ünitesi yanarken, çıkan duman ve ısıdan dolayı bir pencerenin camı patladı ve evin tüm duvarı islendi.

Gazimağusa’da ise dün saat 16.00 sıralarında, bir apartman dairesinin salon odası içerisinde, muhtemelen çalışır durumdaki elektrikli sobanın koltuğu ısıtıp tutuşturması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri ve ev sakinleri tarafından söndürülen yangın sonucu, 3 koltuk, 2 halı, avize ve televizyon yandı. Çıkan duman ve ısıdan dolayı evin tüm duvarları ile diğer eşyalar islendi.

Yangınlarla ilgili soruşturmalar sürüyor