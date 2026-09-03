Limanlar Dairesi Müdürlüğü, meydana gelen deniz kazasının ardından sürdürülen arama kurtarma çalışmaları nedeniyle Kaplıca bölgesinden Koruçam Burnu’na kadar olan deniz sahasında seyir ve faaliyet kısıtlamaları uygulanacağını duyurdu.

Limanlar Dairesi’nden yapılan açıklamada, bugünden itibaren ikinci bir emre kadar bölgede su sporları faaliyetlerinin durdurulduğu, tur teknelerinin faaliyetlerine sınırlama getirildiği, belirlenen arama kurtarma sahasında tekne ve balıkçı teknelerinin seyir ve faaliyetlerinin yasaklandığı, marina giriş-çıkışları için ise emniyetli geçiş rotası oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, Antik Liman’da faaliyet gösteren ticari tur tekneleri, limanın doğusuna geçmeden ve kuzey yönünde kıyıdan 500 metre mesafenin dışına çıkmadan batı sahil şeridi boyunca faaliyetlerini sürdürebilecek.

Ticari tur tekneleriyle birlikte jet ski kullanılması ve tur teknelerinde müzikli eğlence düzenlenmesi yasaklanırken, bölgedeki tüm otel, işletme ve plajlarda parasailing, banana, jet ski ve benzeri su sporları faaliyetleri durduruldu.

-Marina giriş-çıkışları için emniyetli geçiş rotası

Delta Marina ve Girne Marina’dan giriş-çıkış yapacak teknelerin, belirlenen mevkileri takip ederek emniyetli geçiş rotasında ve düşük süratle seyretmeleri gerektiği kaydedildi.

Emniyetli geçiş rotası için belirlenen koordinatlar şöyle:

35° 34,2' Kuzey – 033° 20,6' Doğu

35° 33,5' Kuzey – 033° 09,4' Doğu

35° 24' Kuzey – 033° 11' Doğu

35° 21' Kuzey – 033° 21' Doğu

-Arama kurtarma sahasında seyir ve faaliyet yasağı

Açıklamada, 15 NRT’den büyük veya küçük tüm tekneler, tekne sınıfına giren tüm deniz araçları ile amatör ve profesyonel balıkçılık faaliyeti yürüten teknelerin, koordinatlarla belirlenen arama kurtarma sahasında seyretmeleri veya herhangi bir faaliyette bulunmalarının yasak olduğu bildirildi.

Arama kurtarma sahasının koordinatları ise şöyle:

35° 28,4' Kuzey – 033° 39,4' Doğu

35° 24,4' Kuzey – 033° 39,4' Doğu

35° 32,6' Kuzey – 033° 12,4' Doğu

35° 21,3' Kuzey – 033° 04,9' Doğu

Belirlenen kısıtlamalara aykırı hareket edenler hakkında Liman Düzenleme Yasası uyarınca cezai işlem uygulanabileceği belirtilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının aksamaması ve seyir emniyetinin sağlanması için deniz kullanıcılarının tedbirlere titizlikle uymaları istendi.