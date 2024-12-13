Lefkoşa ve Gazimağusa’da, dün meydana gelen hırsızlık meseleleriyle ilgili dört kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, saat 19.30’da Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir giyim mağazası içerisinde müşteri olarak bulunan S.K.(K-23), Ş.K.(K-19) ve S.K.(K-21), toplam 6 bin 800 TL değerindeki muhtelif kadın kıyafeti ile 4 çift kadın ayakkabısını çaldı. Yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı.

Şahısların kaldıkları evde yapılan aramada ise, çalınan söz konusu ürünlerle birlikte farklı mağazalardan çalındığı tespit edilen birçok kadın kıyafeti de bulundu.

- Çalıştığı iş yerinden 400 TL çaldı, tutuklandı

Öte yandan, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir restoranda çalışan G.B.(K-42), kasayı kapattığı sırada günlük hasılat içerisinde bulunan toplam 400 TL nakit parayı, konu restoranın kasasına koymayıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Polisin her iki olayla ilgili soruşturması sürüyor.