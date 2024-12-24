Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) yarın ve perşembe günü aryalar, düetler, tangolar, çocuk/gençlik korosu şarkıları ve dansların icra edileceği “Yeni Yıl Konseri” veriyor.

KKTCDOB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sonare/Ada Işığı çocuk ve gençlik korolarıyla Tango Siempre iş birlikleriyle düzenlenen etkinlik saat 19.00'da Gazimağusa - Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, perşembe günü ise 19.00'da Lefkoşa - Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Soprano Sermin Dikmen Töre, Bariton Tuğrul Enver Töre, Koro Şefi Erkan Dağlı, Piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan, Piyanist Uliana Öztemur, Piyanist Asya Özkamalı, Sonare - Ada Işığı Çocuk ve Gençlik Koroları, Dansçılar Meryem Kuraner ile Ahmet Alasya'nın yer alacağı konsere Telsim iletişim desteği sağladı.