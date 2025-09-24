Lefkoşa ve Girne'de dün 3 kişi uyuşturucudan tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, Lefkoşa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli görülerek, kullanımındaki araçta ve akabinde kaldığı evde yapılan aramada yaklaşık 36 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ve içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde bulunan 2 adet ucu yanık sarma sigara bulunan S.T (K-40) tutuklandı.

Girne’de ise dün akşam Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli görülen B.D (E-21) ve S.G.S’nin (E-24)’nin kullanımlarındaki araçta ve kaldıkları iki ayrı evde yapılan aramalarda toplam 11 gram ağırlığında kokain türü ile 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan 2 yemek kaşığı, hassas terazi ve öğütücü bulunarak emare alındı. Polis bahse konu şahısların tutuklandığını açıkladı.

Olaylarla ilgili polis soruşturması sürüyor.