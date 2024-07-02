Lefkoşa, Yeniboğaziçi ve Demirhan’da meydana gelen üç ayrı iş kazasında yüksekten düşen üç kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yeniboğaziçi’nde dün saat 10.00 sıralarında yapımı devam eden bir apartmanın inşaatında çalışan Narıman Umarov (E-27), apartmanın ikinci katında çalıştığı sırada yaklaşık 4,5 metre yükseklikten zemine düştü.

Yaralanan Umarov, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

-Yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü

Demirhan’da dün saat 16.00 sıralarında Hasan Koç (E-46), bir ikametgahın çatı kısmında kaynak işi yaptığı sırada dengesini kaybedip, yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü.

Koç, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, göğüs ve kaburga kemiklerinde kırık teşhisiyle yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

-Yaklaşık 1,70 yükseklikten zemine düştü

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işyerinde dün saat 18.00 sıralarında Monır Hossaın Sarder Khokon (E-31), merdiven üzerinde klima montajı yaptığı sırada, dengesini kaybederek, yaklaşık 1,70 metre yükseklikten zemine düştü.

Khokon, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, kaburga kemiklerinde kırık ve beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakım servisinde müşahede alına alındı.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.