Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı belediye sınırları içerisindeki tüm devlet okulları, kreş, ilköğretim ve ortaöğretim olmak üzere toplam 37 okulun depo kullanım suyu örneklerini analiz ettirdi.

Toplum sağlığını her daim ön planda tutan LTB, her yıl olduğu gibi bu yılda okul depolardan alınan su numunelerinin analizlerini Devlet Laboratuvarı’nda yaptırdı. Analiz sonucunda labaratuvar tarafından okulların depo sularının kullanıma uygun olduğu belirlendi.

LTB, eğitim yılı boyunca belli aralıklarla rutin denetlemelerine devam edecektir.

Editör: Kıbrıs Genç Tv