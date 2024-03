Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB), Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve Sivil Afet Timi Derneği (SAT) iş birliğinde Lefkoşa’da “Deprem Farkındalık Semineri” düzenlendi.

1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle, 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin anılması ve toplumda afete hazırlık bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla 6 ilçede bulunan okullarda düzenlenecek “Deprem Farkındalık” seminerlerinin 5’incisi bugün Lefkoşa Türk Maarif Kolejinde yer aldı.

Seminer programı, saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunması ve konuşmalarla başladı.

Seminerin açılışında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği adına Abdullah İş konuşma yaparken, Sivil Afet Timi Derneği Başkanı Tayfun Çanakcı sunum yaptı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Teşkilat olarak ülkede meydana gelmesi muhtemel olaylarda halkın can ve mal güvenliğini korumak ve en aza indirgemek için teşkilatın imkanları çerçevesinde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Türkiye’de meydana gelen depremlerin, afetlere her an hazırlıklı olunması gerektiğini gösterdiğini ifade eden Karaca, Türkiye’deki depremde yaşamını yitiren Şampiyon Melekler'in topluma verdiği derin acıya işaret etti ve hiç bir zaman unutulmayacaklarını kaydetti.

Karaca, afetlere karşı hazırlıklı olunması ve bu acı olayların tekrar yaşanmaması için afete hazırlık ve bilinci en üst seviyede tutmak amacıyla çalıştıklarını vurguladı.

Sivil Afet Timi Derneği Başkanı Tayfun Çanakcı da, doğal afetlere karşı hazırlık

ve çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği adına Abdullah İş de, doğal afetlere karşı farkındalık ve bilincin artırılmasının önemine işaret etti.

İş, Türkiye’deki depremin para kazanma hırsı ve denetimsizlikle birleştiğini, felakete dönüştüğünü belirterek, çocuklarını, aileleri, öğretmenleri, canlarını kaybettiklerini söyledi.

Depremin, felakete dönüşmesinin sebeplerinin para hırsı be denetimsizlik olduğunu, sonrasında da arama kurtarma bilincinin önemini anladıklarını ifade eden İş, başka insanlar bu acıları yaşamasın, hukuksuzluklar sürmesin diye başlattıkları hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceklerini vurguladı.

Ülkenin geleceği çocukların geleceğe sahip çıkması için üzerlerine düşen her türlü görevi yerine getireceklerini ifade eden İş, geleceğin sahibi çocuklardan gelecekte usulsüzlükleri önlemeleri için her zaman yanlarında olacaklarını söyledi, birlikte her zaman güçlü olacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığından Salahi Gazioğlu, deprem ile ilgili sunum yaptı, deprem sonrası görev aldığı Adıyaman’daki tecrübelerini anlattı.

Seminer sonrası okul bahçesinde araç tanıtımı yapıldı.

Seminerlerde, afet bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunmak yanında depremlerin önlenemeyeceği ancak depremlerin afetlere dönüşmesinin önlenebileceği vurgulandı. Seminerler kapsamında; “Deprem öncesi yapılması gerekenler, Deprem sırasında doğru davranış şekilleri, Deprem sonrası ilk anlar ve tahliye” gibi kavramlar ele alındı.

“Zarar azaltma mantığı ile yaşam biçiminin afetlere duyarlı şekilde gözden geçirilmesi, çevrenin bu gözle algılanması gerektiği, güvenli yaşam farkındalığı ve afet öncesi hazırlıklı olma ile afetlere direncin arttırılması gerektiğinin” vurgulanacağı seminerlerin sonuncusu yarın Girne Türk Maarif Kolejinde yer alacak.

Seminerler sırasıyla Güzelyurt Kurtuluş Lisesi, Lefke Gazi Lisesi, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, İskele’de Bekirpaşa Lisesinde düzenlendi.