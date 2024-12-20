“3 Aralık Dünya Engelliler Günü” kapsamında engelli bireylerin doğal afetler ve özel durumlarda karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla, dün Lefkoşa'da uygulamalı eğitim programı düzenlendi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği'nin katkılarıyla gerçekleşen etkinlik, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) Lefkoşa Bölge Müdürlüğü'nde yer aldı.

SSTB'den verilen bilgiye göre, eğitime, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, çok sayıda engelli birey ve yakınları katıldı. Etkinlikte, engelli bireylerin doğal afetler sırasında karşılaşabilecekleri zorluklara dair bilinçlendirme yapılırken, afet yönetimi ve kurtarma süreçlerinde özel ihtiyaçların nasıl karşılanacağı uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca yangına müdahale eğitimi de verildi.

- Sibel Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştırmak ve her koşulda yanlarında olduğumuzu hissettirmek için bu tür eğitimlerin büyük önemi var. Emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Etkinlikte katılımcılar, hem teorik bilgi edinme hem de pratik uygulamalara katılma fırsatı buldu.