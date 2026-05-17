Lefkoşa’da, dün gece, aralarında yaşanan tartışma sonucu ev arkadaşını bıçakla ağır yaralayan 27 yaşındaki A.I.M.A. tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre, kaldıkları evde aralarında yaşanan tartışma sonucu A.I.M.A.(E-27), tasarrufunda bulundurduğu bıçakla ev arkadaşı M.S.E.S.M’yi (E-24) kasten sol karın boşluğundan yaraladı.
Yaralı şahıs, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatın ardından cerrahi serviste tedavi altına alındı. Zanlı A.I.M.A. tutuklandı.
Polisin meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.