Hükümetin ülkede kaçak yaşayan kişilerle ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç Yönetimi Merkezi bünyesindeki Mobil Göç Denetim araçları Lefkoşa’da ilk denetimini gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Küçükkaymaklı ve Surlariçi bölgelerinde yapılan uygulamada, kişilerin ikamet izinleri kontrol edildi. Denetimler sonucunda, ülkede kaçak olarak yaşayan kişiler tespit edildi ve haklarında yasal işlem başlatıldı.

Açıklamada, tespit edilen kaçakların polis tarafından Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildiği ve yasal sürecin başlatıldığı belirtildi.