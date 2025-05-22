Lefkoşa’da bir apartmanın önünde çıkan kavgada üç kişi yaralandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre apartman boşluğunda bulunan kapının açık bırakıldığı gerekçesiyle, E.D.(E-34) bir taraf olup, diğer taraf olan F.A.(E-31) ve T.J.(E-26) ile kavga etti, yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yarattı.

Kavga esnasında T.J., yerde bulduğu tuğla ile E.D.’ye vurmaya çalışıp tecavüz-i alet taşıdı, E.D., ise, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçakla, F.A’yı sağ koltuk altından, T.J’yi ise sol sırt ve bel kısmından yaraladı.

F.A. ve T.J, E.D’nin burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Meseleyle ilgili tüm şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.