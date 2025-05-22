Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Gazimağusa Bölge Müdürlüğü'nün

terhis törenine katıldı.

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alan t örende Sivil Savunma Halk Örgütü mükellefi olarak görev yapan ve yaş haddinden dolayı görev süresi bitenlere plaket takdimi yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar törende yaptığı konuşmada bunun bir veda töreni olmadığını ve terhis olanların vatan savunmasında ihtiyaç duyulduğu takdirde yine hizmet vermekten çekinmeyeceklerinden emin olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın disiplinli kadrosuyla yıllar içinde daha da gelişen ve her türlü donanıma sahip bir kuruluş olduğunu belirterek, doğal afetlerde ülkenin ve vatandaşların savunmasında büyük rol oynayan kuruluşun halka güven veren bir yapıya ulaştığını kaydetti.

Teşkilatın yürüttüğü çalışmaları takdirle takip ettiğini de ifade eden Tatar, bu kuruma sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ve tüm personele teşekkür ederek, yaş haddinden dolayı görev süresi bitenlere plaket takdim etti.