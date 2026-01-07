Lefkoşa'da dün sabah Uluhan Oto Galeri'de meydana gelen "kurşunlama" olayının ardından gece geç saatte yakalanarak tutuklanan 16 yaşındaki zanlı Abdullah Kürtül mahkemeye çıkarıldı.

"Taamüden Adam Öldürmeye Teşebbüs", "Ağır Yaralama", "Yaralama", "Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Tasarrufu", "Meskun Mahalde Ateş Açma" ve "Kasti Hasar" suçlarından mahkemeye çıkarılan zanlı Kürtül'ün 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verildi.

Yargıç Şevket Gazi'nin huzurunda görülen davada İddia Makamı adına Savcı Behrat Mavioğlu, Lefkoşa Adli Şube’de görevli Polis Memuru Emrah Turgal'ı tanık olarak dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Turgal, olayla ilgili olguları anlattı.

5 EL ATEŞ ETTİ

Polis, 16 yaşındaki zanlı Abdullah Kürtül'ün, motosikletiyle Lefkoşa'nın Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Uluhan Oto Galeri isimli işletmenin önünde giderek 5 el ateş ettiğini ve oto galeri çalışanları Eyüp Bilgi ile Hidayet Duran'ı vurarak yaraladığını söyledi.

Polis, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığını belirtti.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlının güvenlik kameralarından tespit edildiğinini anlatan Polis Memuru Turgal, zanlının mahkemeden alınan derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının olayda kullandığı motosiklet ile tasarrufunda bulunan 2 adet tabanca, 2 şarjör ve 15 adet canlı merminin emare alındığını söyledi.

2 GÜN TUTUKLU KALACAK

Zanlının gönüllü ifade verdiğini anlatan polis, ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini kaydetti.

Zanlının işlediği suçun toplumda infiale neden olduğunu belirten polis, 2 gün tutukluluk talep etti.

Yargıç Şevket Gazi talebi uygun bularak istenilen süreyi verdi.