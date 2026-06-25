Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Kıbrıs sorununa ilişkin ikinci beşli konferans konusunda herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını ifade etti.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in, Bakanlar Kurulu toplantısı ardından yaptığı açıklamalara yer verdi.

Habere göre, Letimbiotis, yapılması planlanan ikinci beşli konferansın toplanması konusunda şu ana kadar herhangi bir bilgilendirmenin bulunmadığını, bununla birlikte kendilerinin BM Genel Sekreteri'nin ve Genel Sekreterin Kişisel Temsilcisinin temmuz ayı sonu veya ağustos ayı başında yapılması düşünülen bir sonraki çoklu konferans için çalıştığını ifade etti.

Beşli konferansın sonuç verip vermeyeceği şeklindeki soru üzerine Letimbiotis, konferansın sadece yapılmasının değil, müzakerelerin yeniden başlaması için çıkış noktasını teşkil etmesini istediklerini belirtti.

Letimbiotis açıklaması çerçevesinde, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in bu hafta içinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geleceğini ifade etti.

Holguin’in daha sonra temaslarda bulunmak için Brüksel’e geçeceğini, oradan da Kıbrıs’a geleceğini ve liderlerle görüşeceğini anımsatan Letimbiotis, çok taraflı konferansın en kısa zamanda gerçekleştirilmesi amacıyla kendilerinin gösterdiği iradeyi tüm tarafların göstermesi temennisinde bulundu.

-Holguin ve Guterres görüşmesi

Fileleftheros gazetesi, “Holguin’in Guterres ile Yapacağı Görüşme Dönüm Noktası” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, hafta sonuna kadar Kıbrıs sorunu konusunda istişarelerde bulunmak amacıyla New York’ta olacağını yazdı.

Holguin’in temaslarının, Kıbrıs sorunundaki bir sonraki adımları belirlemek açısından önemli olduğunu yazan gazete, Kıbrıs sorununa müdahil kaynaklardan elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Holguin’in önümüzdeki iki gün içinde hem BM Genel Sekreteri hem de BM Genel Sekreteri Yardımcısı ile bir araya geleceğini yazdı.

Gazete, yine aynı kaynaklara dayanarak, Holguin’in ilk önce BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile görüşeceğini ve büyük ihtimalle de yarın BM Genel Sekreteri Antonio Guterresi ile bir araya geleceğini belirtti.

Holguin’in BM Genel Sekreteri ile yapacağı görüşmenin, Kıbrıs’ta, Yunanistan ve Türkiye’de yaptığı temasların sonuçlarını Genel Sekretere iletmesi, aynı zamanda atılacak ileriki adımlara yönelik BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in vereceği talimatlar açısından önemli olduğunu yazan gazete, Holguin’in New York sonrasında Brüksel’e geçeceğini de anımsattı.

-Yunanistan’ın Kıbrıs sorununa ilişkin talebi

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Yunanistan’ın, Kıbrıs sorununa ilişkin BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasını talep ettiğini yazdı.

Habere göre, Yunanistan’ın BM’deki Daimi Temsilci Vekili Yoannis Stamatekos, Pakistan ve Çin daimi temsilciliklerinin düzenlediği “BM Güvenlik Konseyi Kararları ve Uluslararası Barış ve Güvenliğin Korunması” konulu BM Güvenlik Konseyi’nin “Arria Formülü” toplantısında konuşma yaptı.

Stamatekos yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununun tipik bir örneği teşkil ettiğini, BM Güvenlik Konseyi’nin 541 ve 550 sayılı kararlarına saygı duyulması ve uyulmasının, konunun ele alınmasında üye devletler için pusulayı teşkil etmesi gerektiğini ifade etti.

Stamatekos, BM Güvenlik Konseyi'nin, 541 ve 550 sayılı kararları aracılığıyla, tüm devletleri, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına saygı göstermeye ve ayrılıkçı yasa dışı oluşumu tanımamaya” çağırdı.