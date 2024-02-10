Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in davetlisi olarak 11-12 Şubat’ta Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceği bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, iki ülke arasında diplomatik ilişki kurulmasından bu yana bir Almanya Cumhurbaşkanı’nın ilk kez Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceğine dikkat çekerek ziyareti “çok önemli” olarak niteledi.

Steinmaier’in kalabalık bir heyetle 11 Şubat akşamı Güney Kıbrıs’a gideceği, 12 Şubat sabahı Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis tarafından Başkanlık Sarayı’nda törenle karşılanacağını yazan gazete Steinmeier ile Hristodulidis’in baş başa yapacağı görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere geçileceğini, ardından ortak basın toplantısı düzenleneceğini yazdı.

Habere göre Frank-Walter Steinmeier Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Antropoloji Laboratuvarı da dahil çeşitli ziyaretlerde bulunacak.