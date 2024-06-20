Yer: Levent Koleji Spor Salıonu

Hakemler: Tugay Yazgan, Çağakan Kılıç, Ahmet Enes Güngördü

Levent: Dilara (10), Çisem (2), Didem, Günay (44), Gamze (9), Nevin (2), Fehime (9), Ernestine (3), Pearl, Cemaliye (2), Gülseren, Beren (15)

CLG.Birliği: Ayşe (4), Nezaket (14), Kamogedo (18), Aleyna, Judel (8), Özen (12), Kertegleo, Arzum

İlk periyot: 19-18

İlk yarı; 40-28

Üçüncü periyot: 52-47

Extend Kadınlar Ligi final serisi ilk maçında Levent, Caesar Şarnaka Gençler Birlipini 96-56 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Maçın ilk periyodu dışında Levent karşısında etkili olamayan Caesar Larnaka Gençler Birliği vardı.

İlk periyodu. 19-18 Levent önde geçerken ikinci periyotta etkinliğini artırarak devreyi 40-28 önde bitirdi.

İkinci yarıya İskele ekibi farkı indirmesine rağmen üçüncü periyot 52-47 Levent üstün geçti.

Son bölümde etkili olan Levent farkı açtı ve maçı 96-56 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

Maçın yaldızı Levent takımında Günay 44 sayı, 8 asist ve 13 top çalma ve 51 verimlilikle dikkat çekti.

Serinin ikinci maçı 22 Haziran cumartesi saat 12.00’de Iskele’de oynanacak.