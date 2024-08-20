Lider Eğitim Merkezi tarafından 24 Ağustos 2024 Cumartesi günü ilkokul 3 ,4 ve 5 sınıflara yönelik ve Etüd ve KGS programlarına hazırlama için seviye belirleme ve bursluluk sınavları yapacak.

Lider Eğitim Merkezi Genel Koordinatörü Cemre Akar tarafından yapılan açıklamada saat 09:00 'da TED Kolejinde gerçekleşecek sınava katılımın tamamen ücretsiz olduğu belirtildi.

Sınav için gerekli olan sınıf sayısını belirleme açısından sınav öncesi kayıt yaptırılmasının gerektìği belirtilen açıklamada. sınav sonunda başarılı olacak öğrencilere 6 tam, 9 yarım ve 18 çeyrek , toplamda 33 öğrenci bursu verileceği duyuruldu.

Açıklamada "Daha fazla bilgi için Lider Eğitim Merkezi binamiza uğrayabilir veya 05338632000 numarali telefon ile iletisime geçebilirsiniz. Unutmayın burslu öğrencilerimizden biri de siz olabilirsiniz.Bir çocuk gelişir, dünya değişir." denildi.