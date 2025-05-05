Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, çevre ve iklim değişikliği alanlarında yeni çalışmalar başlatılması üzerinde anlaşmaya vardığı belirtildi.

Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Sözcülüğü'nün görüşmeye ilişkin açıklamasında, Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum Yönetimi Lideri Hristodulidis'in, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Özel Danışman Yardımcısı Colin Stewart himayelerinde Lefkoşa ara bölgedeki Ledra Palace Hotel'de bir araya geldiği kaydedildi.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi olarak yeniden Maria Angela Holguin Cuellar’ı atamasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Tatar ile Hristodulidis'in önümüzdeki haftalarda Holguin ile Kıbrıs'ta görüşmeyi beklediklerini dile getirdiklerini kaydetti.

Oluşturulan Gençlik Teknik Komitesi'nin bugün Ledra Palace Hotel'deki ilk toplantısını başlatan liderlerin komite üyelerini gençlikle ilgili sorunların çözümü için diyaloğu arttırma ve girişim başlatma yönünde teşvik ettiği belirtildi.

Liderler, komite toplantısının ardından yaptıkları görüşmede, mezarlıkların restorasyonu sürecinde kaydedilen ilerlemeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, çalışmanın uygulamaya konması için Kültürel Miras Teknik Komitesi'ne talimat verdikleri kaydedildi.

Çevre ve iklim değişikliğiyle ilgili yeni girişimler konusunda anlaşan liderlerin mayın temizleme, solar enerji ve yeni geçiş noktaları konularını da görüştüğü belirtildi.

Liderlerin ayrıca söz konusu konuları düzenli bir şekilde yeniden değerlendirme ve yakın zamanda yeniden bir araya gelme konusunda da anlaştığı ifade edildi.