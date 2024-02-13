Kıbrıslı Türklerin, 60 yıl önce Rum-Yunan saldırıları karşısında Limasol’da gösterdiği direniş ve direniş sırasında şehit düşenler, bugün Girne’de, Limasol-Girne Şehitleri ve Özgürlük Anıtı önünde yer alan bir törenle anıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Vekili Zorlu Töre, Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri adına Garnizon Komutanı Piyade Albay Ahmet Tümay, GKK Sahil Güvenlik Komutan Deniz Albay Serdar Akan, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bölge okulları, kurum kuruluş ve dernek temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Anıta protokol sırasına göre çelenklerin konması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende, Girne Amerikan Koleji öğrencileri Berre Arslan ve Sarp İmamzade şiirler okudu.

-Aydınova

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği Girne Şube Başkanı Erbil Aydınova, Rum-Yunan ikilisinin Limasol’da başlattığı saldırılara, Limasol Türk’ünün, birlik ve beraberlik içerisinde kahramanca direndiğini vurgulayarak, Limasol’da, Sancaktar Efdal Akça ve Serdar Ziya Rızkı önderliğinde verilen mücadeleyi anlattı.

20 Temmuz Barış Harekatı’nın, Yunanistan’a demokrasi, Kıbrıslı Türklere özgürlük ve bağımsızlık getirdiğini dile getiren Aydınova, adada barışın 50 yıldır devam ettiğini belirtti.

Emperyalist güçlerin, Kıbrıs’ta bugüne kadar tarafsız eşit ve adil davranma cesaretini göstermediğini, Kıbrıslı Türklere yönelik, ambargo ve izolasyonların kalkacağı sözlerinin yerine getirilmediğini anımsatan Aydınova, şöyle konuştu:

“Emperyalist güçlere ekonomik baskı, yaptırım tehditleri, tek taraflı Akdeniz’in doğal zenginliklerini adaletsizce sahiplenme düşüncesinden ve zamana oynama taktiklerinden vazgeçmelidir. Çözüm ancak, Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasına göre garantör olan İngiltere, Türkiye, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve KKTC masaya oturmasıyla bulunmalıdır. 1931 isyanından bugüne kadar yaşanan acı olayların bir daha yaşanmaması için iki devletli üç garantör devletin korumasında geniş kapsamlı yeni anayasa hazırlanmalıdır. Sonrasında ise Akdeniz’deki doğal zenginlik kaynakları ile Akdeniz'e sınırı olan devlet yetkililerinin müşterek çalışma ve paylaşımları ile sonuca ulaşıma girişimleri en doğru sonucu getirecektir.”

Aydınova, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde şehit düşenlerin her zaman saygıyla anılacağını söyledi.

-Töre: “Berlin benzetmesi yanlıştır, bunu Almanya Cumhurbaşkanı iyi bilmelidir”

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, adada Türk ve Helen olarak iki ayrı halkın olduğunu belirterek, “Berlin benzetmesi yanlıştır, bunu Alman Cumhurbaşkanı da dünyada iyi bilmelidir” dedi.

Başkan Töre, Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından Almanların, Almanlar ile birleştiğini ifade ederek, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’in Hristodulidis ile birlikte Surlariçi, Yeşil Hat ve UNFICYP Komutanlığı’nı ziyaret etmesine tepki gösterdi.

Töre, 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın üzerinden 50 yıl, Limasol Direnişi’nin üzerinden de 60 yıl geçtiğini belirterek, dünyanın Kıbrıs meselesini canlı tutmaya çalışmasını eleştirdi.

Girne’de, Gazimağusa’da, Karpaz’da Rumlar mal bıraktı diyenlere de tepki gösteren Zorlu Töre, "Limasol’da, Baf’ta, Larnaka’da Kıbrıslı Türklerin malı yok muydu?" diye sordu. Töre, Kıbrıslı Türklerin can güvenliği olmadığından dolayı Güney’de mallarını bıraktığını söyledi.

1963’ten, 1974 yılına kadar Kıbrıs Türklerinin direndiğini anımsatan Başkan Töre, adanın o tarihlerden itibaren bölündüğünü kaydetti.

Rum- Yunan ikilisinin Enosis istediğini vurgulayan Başkan Töre, Kıbrıs Türk halkının kendi toprakları üzerinde, ay yıldızlı bayrakları ve kendi devleti çatısı altında özgür yaşadığını belirtti.

Özgürlüğün ve KKTC’nin kıymetinin bilinmesini isteyen Başkan Töre, Türk ordusunun adadan bir daha gitmeyeceğini altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Vekili, Meclis Başkanı Zorlu Töre, medeni dünyanın Gazze’de İsrail’e destek verdiğine işaret ederek, Filistin’de okulların, hastanelerin bombalandığını ve sivil halkın göz göre katledildiğini, Avrupa ve ABD’nin gıda yardımı dahi yapmaktan kaçındığını hatırlattı.

Töre konuşmasının sonunda şehitlere Allah’tan rahmet gazilere de uzun ömürler diledi.

Tören, Töre’nin konuşmasıyla sona erdi.