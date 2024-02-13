Bugün 13 Şubat Dünya Radyo Günü. Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Ahmet Savaşan Başkanlığı’ndaki parti üyeleri, bu önemli günde ülkenin ilk özel radyosu First FM’i unutmadı.

Savaşan Başkanlığındaki parti üyeleri, Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Ahmet Savaşan, KKTC’nin çok sesliliğe geçişinde ülkenin ilk özel radyosu First FM’in çok büyük katkıları olduğunu kaydederek, demokratikleşme yolunun First FM ile taçlandırıldığını dile getirdi.

UBP’DEN, KKTC’NİN İLK ÖZEL RADYOSU FIRST FM’E ZİYARET

BİRİNCİ: “ÇOK SESLİLİKTE NİCE 28 YILLARA”

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci de kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladığı konuşmasında, First FM’in 28 yıldır sesinin hiç susmadığını kaydetti ve nice 28 yıllar diledi.

Görüşme, Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Savaşan ve üyelerin Birinci’ye çiçek takdimi ile sona erdi.