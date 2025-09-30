Limasol’daki bir otelin önünde dün akşam, cinayete teşebbüs edildiği bildirildi.

Alithia gazetesi, yanlarında 8-10 kişi daha bulunan iki yabancı uyruklunun bilinmeyen bir sebeple kavgaya tutuştuğunu ve kavga edenlerden birinin silahını çıkararak ateş etmesiyle, 37 yaşındaki Ukraynalı şahsın yaralandığını yazdı.

Gazete, yaralanan şahsın hastaneye kaldırılarak ameliyata alındığını ve sağlık durumunun belirsiz olduğunu kaydederken, ateş eden kişinin ve olaya müdahil olan diğer kişilerin arandığını belirtti.