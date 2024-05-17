Rum basınında bugün yer alan haberlerde Limasol’daki Kıbrıs Türk mahallesinde bulunan “Apollon” isimli sinemanın kundaklandığından söz edildi.

Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde Limasol’da yer alan ve kent açısından referans noktası teşkil eden eski binaların ya yıkıldığını ya da yandığını yazdı.

Bu durumun son yıllarda yaygınlaştığını ve vatandaşların kentin tarihi merkezinde bulunan terk edilmiş ve korunması gerekli binaların akıbeti konusunda endişeli olduğunu yazan gazete, vatandaşların bu konuyla ilgili olarak belediyeye sorumluluk yüklediğini kaydetti.

Kentin mimari mirasının önemli bir kısmının yok olmasıyla ilgili son olayın Limasol’daki Kıbrıs Türk mahallesinin merkezinde bulunan Mescit Sokağı'ndaki “Apollon” sineması olduğunu yazan gazete, sinemada geçen akşam çıkan yangın sonucunda sinemanın çatısının çöktüğünü ve binada başka hasarlar da meydana geldiğini belirtti.

Yangının söndürülmesinin akabinde, itfaiye ile polisin binanın iç kısmında yaptıkları araştırmalarda yanıcı madde izine rastlandığını ve bu sebeple kundaklama olayının araştırılmasını Limasol polisinin üstlendiğini kaydeden gazete, binanın Limasol’un batı mahallelerinin yeniden canlandırılma projeleriyle ilgili bir programa dahil olduğunu da belirtti.

Gazeteye göre Limasol Belediyesi ise açıklamasında restore edilmesi ve sosyal-kültürel amaçlarla değerlendirilmesi için 2015 yılından bu yana İçişleri Bakanlığı'ndan binanın devrinin istendiğini ancak belediyenin tekrarlanan girişimlerine rağmen bunun mümkün olmadığını, çünkü binanın hak sahibi bir göçmene kiralanmış olduğunu ifade etti.

Haberde kısa süre önce söz konusu taahhüt ortadan kalktığında belediyenin yeniden binanın devri için başvurduğu ancak Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi'nin söz konusu talebi reddettiği kaydedildi.