Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Viyana’da “Adil geçiş süreci: Sürdürülebilir bir gelecek için yerel eylem” teması ile düzenlenen konferansa katıldı.

LTB'den yapılan açıklamaya göre, Harmancı konferansın yanı sıra Viyana Belediyesi yetkilileri, farklı şehirlerin belediye başkanlarıyla Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Genel Sekreteri Mathieu Mori ile görüştü.

Avrupa’nın farklı ülkelerinden belediye başkanları ve yerel yönetim yetkililerini bir araya getiren konferansta, iklim kriziyle mücadelede adil bir dönüşüm için yerel düzeyde uygulanabilecek etkin politikalar üzerine görüş alışverişi yapılması ve iş birliklerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Toplantı sonunda katılımcıların imzaladığı Viyana Deklarasyonu ile iklim krizi ve biyolojik çeşitliliğin kaybı karşısında kararlı eylemlerin gerekliliği kabul edildi. Cesur yerel liderlik için zamanının şimdi olduğunu vurgulayan deklarasyon; şehirler ve yerel yönetimlerin yeniliği yönlendirmede, etkili politikaları uygulamada ve sistemleri dönüştürmede kilit rol oynadığının altı çizildi.

-Harmancı

Toplantıya dair genel değerlendirmede bulunan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, konferansla birlikte bir yandan iklim krizinin etkilerine karşı hazırlıklı olmanın taşıdığı hayati önemin, diğer yandan ise bunun gerektirdiği dönüşümde yerel yönetimlerin oynayabileceği kritik rolün bir kez daha Avrupa Komisyonu ve merkezi yönetimlerin dikkatine getirildiğini belirtti.

Harmancı değerlendirmesine şöyle devam etti:

“Üzülerek ifade etmek zorundayım ki, iklim krizinden kaynaklı bizi bekleyen büyük riskler de bu krizle etkin mücadele için yerel yönetimlere sağlanması gereken yetki ve imkânlar da Kıbrıs’ın kuzeyinde merkez siyasetin gündemine hâlâ girememiştir. Uluslararası hukuk sisteminin dışına hapsolmuş olmamızın adeta bizi bu evrensel krize karşı da dokunulmaz kıldığı yanılgısı veya vurdumduymazlığıyla hayatımıza devam ediyoruz. Diğer yandan Kıbrıs Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ise Adanın sadece güney yarısında fonlanan ve uygulanması sağlanan politikalarla adada iklim kriziyle etkin mücadele edebileceği yanılgısıyla hareket ediyor.”

KKTC’de yasama ve yürütme organlarının bir an önce bu bilinçle gerekli yasa ve politikaları geliştirmesinin önemini vurgulayan Harmancı, Kıbrıs’ın kuzeyindeki yerel yönetimlerin bu alanda daha etkin çalışabilmesi ve güneydeki yerel yönetimlerle karşılıklı fayda sağlayan, somut iş birlikleri geliştirebilmesi için Avrupa Birliği’nin de farklı kaynaklara erişimin yolunu açması gerektiğini söyledi.