Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Zabıta Şubesi ekipleri kasaplara yönelik denetimler kapsamıyla 50 kilo mühürlenmemiş eti müsadere etti.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, ilgili kasaba halk sağlığı koşullarına uygun olmayan, hijyenik koşullarda kesimi yapılmamış ve mühürlenmemiş et nedeniyle asgari ücretin yüzde 50’si kadar para cezası kesildi.

Açıklamada, yeni yıl öncesi kasaplara yönelik rutin kontrollerin sıklaştırılarak sürdürüldüğü, yurttaşların, Alo185 Çözüm Hattı aracılığı ile şikayet ve ihbarları iletebildiği kaydedildi.