Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) iş birliğiyle düzenlenen Burçin Özkuş Fotoğraf Yarışması’nın kazananları ve sergileme alanları açıklandı. 3 Ocak 2025 tarihinde online olarak gerçekleştirilen jüri toplantısında Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs, İtalya, Mısır ve Türkiye’den yarışmaya katılan 90 fotoğrafçının gönderdiği toplam 387 fotoğraf değerlendirildi. Jüri üyeleri Alexis Saveriades, Burak Şenbak, İbrahim Yılmaz, Kadir Kaba ve İsmail Gökçe’nin titiz çalışmasıyla ödüller sahiplerini buldu. 27 fotoğrafçının 32 fotoğrafı sergilenmeye değer bulundu Yapılan değerlendirme sonucunda 27 fotoğrafçının 32 fotoğrafı sergilenmeye değer bulunurken, 4 fotoğraf da ödül almaya hak kazandı. Dereceye girenler

1. Pencere- Kenan Talas

2. Mahsun Bakış – Şaziye Kofalı Kurt

3. Tandır Evi- Hasan Uçar

Burçin Özkuş Özel Ödülü: Esla-Ufuk Turpcan

Ödül kazananlar ve sergileme alanlar 28 Ocak’ta Merkez Lefkoşa’da sergilenecek Fotoğraf sanatını desteklemek ve genç yetenekleri teşvik etmek amacıyla düzenlenen ve fotoğraf sanatçılarının büyük ilgi gösterdiği yarışmada ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar 28 Ocak’ta Merkez Lefkoşa’da düzenlenecek sergide sanatseverlerle buluşacak. Sergi 2 hafta boyunca açık kalacak.