Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından düzenlenen ve 13 Aralık’ta başlayan LTB Dereboyu Yeni Yıl Marketi’nde 31 Aralık’a kadar etkinlikler devam ediyor.

Yeni yıl heyecanı yaşayan başkent Lefkoşa’da Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki Trafik Işıkları’nın bulunduğu alanda 12:00-22:00 saatleri arasında kurulan Market’te canlı DJ performanslarından akustik müzik dinletilerine, kar gösterisi eşliğinde Noel Baba ile hediye günlerinden dans gösterilerine, harika konserlerden renkli maskotlara kadar dopdolu etkinlikler Yeni Yıl’a kadar sürecek.