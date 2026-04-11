Washington, önümüzdeki hafta yapılması beklenen doğrudan müzakereler öncesinde Lübnan ve İsrail arasında hazırlık niteliğinde telefon görüşmelerine ev sahipliği yaptı.

Arabulucular, müzakereye alternatif olarak iki haftalık ateşkes için "Pakistan modelini" benimsemeye çalışırken, senkronizasyonlarının önemine rağmen Lübnan-İsrail hattının Amerikan-İran hattından ayrılmasının altını çiziyorlar. Şarku’l Avsat’ın aldığı bilgiye göre bu arada, son savaşın başlamasından önceki seviyelere geri dönme olasılığını görüşmek üzere temaslar devam ediyor.

Buna karşılık, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Pakistan'daki görüşmelerin ilerleyişine bağlı olarak, önce teknik ve usule ilişkin konularla başlayıp daha sonra ana dosyalara geçerek müzakerelere kademeli olarak devam etme kararı aldı.

İçeride ise Hizbullah, Lübnan hükümetinin kararlarına, destekçilerinin Büyük Saray (hükümet merkezi) çevresinde ve Beyrut'un diğer bölgelerinde düzenlediği gösterilerle karşı çıkıyor ve " Silahlardan Arındırılmış Beyrut" planını ve müzakere kararını reddediyor.